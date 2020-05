Cette période où le sport est absent a permis à certains médias d’organiser différents sondages. C’est le cas du quotidien espagnol Marca qui a mis en place un concours pour élire le plus grand sportif espagnol de l’histoire. En finale face à son ami basketteur Pau Gasol, Rafael Nadal a reçu un véritable plébiscite avec 82 % des voix ! Sans surprise, le Majorquin, lauréat de 19 titres du Grand Chelem, est une véritable icône dans le monde et surtout dans son pays et reçoit le titre du plus grand sportif espagnol de l’histoire.