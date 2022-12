Rafael Nadal disait qu’il aurait un enfant lors­qu’il pren­drait sa retraite. Mais à 36 ans, le Majorquin, papa depuis le mois d’oc­tobre, veut conti­nuer de se battre pour les plus gros titres tant qu’il le pourra.

Au cours d’une inter­view accordée au média madri­lène AS, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem a rendu hommage à sa femme, Xisca Parello, qui continue de le pousser.

« Heureusement, j’ai une femme qui est coura­geuse qui m’a toujours aidé dès qu’elle le pouvait, et plus encore, qui m’a toujours encou­ragé à conti­nuer, a confié Rafa avant de parler de sa nouvelle vie. J’apprécie cette nouvelle étape. Je vis au jour le jour. C’est un chan­ge­ment très impor­tant dans cette vie. Pour conti­nuer ma vie profes­sion­nelle, j’ai besoin d’or­ga­ni­sa­tion, plus qu’a­vant, et c’est ce que je fais. Petit à petit, les choses s’or­ga­nisent. Je finis de gérer un peu l’ordre dont j’ai besoin pour pouvoir m’en­traîner norma­le­ment. Avec le temps, je m’en sortirai beau­coup mieux. »