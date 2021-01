Invité du programme spécialisé sur la santé, « Saber vivir », Rafael Nadal a évoqué ses nombreuses blessures au cours de sa carrière. Il a surtout parlé de sa capacité surmonter ces épreuves difficiles. Parmi ses pépins physiques les plus fâcheux, on note son problème récurrent au genou et une opération au poignet en 2016, entre autres.

« J’ai été confronté à de nombreux problèmes de blessures au cours de ma carrière mais nous avons toujours trouvé le moyen de les résoudre. Certaines blessures ont été plus dures à gérer, d’autres moins, mais la solution a toujours été trouvée. Et non seulement la solution médicale a toujours été trouvée, mais aussi le solution tennistique. Lorsque vous accumulez les blessures, ce n’est pas seulement un problème momentané. Cela devient un problème mental qui reste dans votre tête. Mais malgré cela, vous devez revenir. Je sais que lorsque des blessures apparaissent, tout ce que je peux faire, c’est l’accepter et emprunter le chemin de la paix, de la patience et du travail quotidien pour atteindre l’objectif qui est de bien récupérer le plus rapidement possible. Cela dit, le plus important est pour récupérer pleinement », a expliqué l’homme aux 20 titres du Grands Chelems.