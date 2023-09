Alors qu’il va peut‐être disputer en 2024 sa dernière saison sur le circuit, Rafael Nadal a déjà une idée de recon­ver­sion. Certains médias espa­gnols l’an­noncent dans la liste des candi­dats à la succes­sion de Florentino Pérez, président emblé­ma­tique du Real Madrid.

Lors de son inter­view accordée à AS, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem a évoqué avec fran­chise cette possibilité.

« Parfois, les choses sont sorties de leur contexte pour faire les gros titres. En fin de compte, tout ce que je dis, c’est : est‐ce que j’ai­me­rais être président du Real Madrid ? Oui, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire que je vais le devenir, et je n’es­saierai peut‐être même pas. Tout d’abord, il y a des gens plus préparés que moi et qui me devan­ce­ront dans cette future oppor­tu­nité lorsque le mandat de Florentino, qui a été l’un des meilleurs prési­dents que nous ayons eu dans l’his­toire du Real Madrid, arri­vera un jour à son terme. Dans ce sens, je pense qu’il n’y a pas d’ur­gence à ce qu’il y ait un nouveau président. A partir de là, quand cela arri­vera, concep­tuel­le­ment, j’aime le sport. Je suis aussi un grand fan de foot­ball, un grand fan du Real Madrid. Si l’on me pose la ques­tion d’un point de vue factuel, est‐ce que cela vous plai­rait ? Oui, cela me plai­rait. Cela ne veut pas dire que j’ai la moindre chance de le devenir un jour. »