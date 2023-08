Si Novak Djokovic est devenu depuis quelques semaines le joueur masculin qui possède le plus de trophées en Grand Chelem en simple (23), il n’est cepen­dant toujours pas le joueur le plus titré de l’his­toire hommes et femmes confondus. En effet, l’Australienne Margaret Court reste à ce jour la seule ayant remporté 24 tour­nois majeurs.

Et l’ob­jectif d’égaler et même de battre ce record moti­ve­rait tout parti­cu­liè­re­ment le Serbe à en croire son ancien entraî­neur, Nikola Pilic, qui s’est confié au site serbe Kurir après l’in­croyable finale remportée par son ancien poulain à Cincinnati.

« Savoir combien de temps jouera encore Novak est une ques­tion diffi­cile. Je pense qu’il faudra encore au moins deux ans, mais le connais­sant, son profes­sion­na­lisme et sa façon de manger, ainsi que le fait qu’il ne joue que des tour­nois majeurs et des Grands Chelems, je pense que Novak sera capable de faire beau­coup plus. D’après plusieurs conver­sa­tions que j’ai eues avec lui, je sais que son plus grand désir est de battre le record du nombre de titres en Grand Chelem, et il aura l’oc­ca­sion de le faire à l’US Open. »