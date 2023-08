À quelques jours du début de l’US Open où il sera l’un des consul­tants les plus écoutés, John McEnroe est revenu chez nos confrères d’Eurosport sur le poten­tiel nouveau duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Un match que toute l’Amérique attend.

« J’adorerais voir Djokovic et Alcaraz s’af­fronter à nouveau à l’US Open. Ce que Carlos a fait l’année dernière est incroyable. Il s’est mis dans une posi­tion où l’on parle de lui de la même manière que Novak et Rafa Nadal. C’est le meilleur joueur que j’aie jamais vu à son âge. C’est incroyable à quel point il est déjà bon et c’est incroyable de voir à quel point Novak est toujours aussi fort. Même si en Amérique, vous voulez voir un Américain percer, tout le monde dit, ‘oh, je veux voir Alcaraz jouer contre Djokovic’ parce que Novak n’était pas auto­risé à jouer l’année dernière. Voir le meilleur joueur de tous les temps contre la jeune super­star serait incroyable. J’adorerais revoir ce match. Les deux derniers duels ont tous été serrés et incroyables. Espérons que cela dure. »