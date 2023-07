Dans une inter­view accordée à nos confrères d’Eurosport, Kei Nishikori explique que l’une de ses grandes moti­va­tions pour revenir au plus haut niveau est de pouvoir à nouveau affronter les meilleurs et notam­ment tous les joueurs qui sont main­te­nant au top et qu’il n’a pas eu la chance de défier.

« C’était diffi­cile de main­tenir la moti­va­tion, mais je voulais juste rejouer au tennis et concourir à nouveau. C’est en regar­dant Djokovic, Nadal qui jouent toujours et se battent, que j’ai compris que tous mes efforts pour revenir étaient précieux. De plus, je n’ai pas joué contre Alcaraz, Rune et cela me motive pour revenir au plus haut niveau »