Kei Nishikori n’effectuera pas son retour à la compétition lors du barrage de Coupe Davis à Miki face à l’Equateur. Le Japonais, opéré du coude à l’automne dernier, s’est exprimé sur le site de la Coupe Davis en donnant de ses nouvelles : « Tout se passe bien, mais je ne suis pas prêt à temps. Je suis sûr que je reviendrai bientôt, je l’espère à Miami ou pour la saison sur terre battue. Mon coude va bien, mais mon corps n’est pas encore prêt et je veux le construire. Je me suis reposé depuis longtemps et je reviens de zéro. C’est triste de regarder de loin l’Open d’Australie et maintenant de rater la Coupe Davis puis un autre grand tournoi comme Indian Wells. »