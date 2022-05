Interrogé par nos confrères italiens de Ubitennis sur le phéno­mène Carlos Alcaraz, Cameron Norrie est assez bien placé pour en parler après avoir toujours connu la défaite face à lui en trois confron­ta­tions (US Open 2021, Indian Wells 2022 et à Madrid la semaine dernière).

« Ce gamin arrive à tout faire. Son habi­leté dans ses courses, sa façon de placer la balle dans les coins… c’est incroya­ble­ment impres­sion­nant de jouer contre lui. Il court toujours vers n’im­porte quelle balle. Il n’aban­donne jamais aucun point. Pour quel­qu’un qui vient d’avoir 19 ans, ce qu’il a fait à Barcelone en jouant deux matchs consé­cu­tifs ; 3 heures 40 face à De Minaur avant de revenir et de hacher Carreno Busta en finale… faire cela et avoir cette capa­cité physique à cet âge est impres­sion­nant. Au‐delà de ça, c’est un gars très gentil. C’est le plus gentil des gamins. Il dit bonjour à tout le monde, il est super respec­tueux, donc ça aussi c’est bon à voir. »