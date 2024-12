Novak Djokovic a bien voulu se souvenir de l’ar­rivée sur le tour de Jannik Sinner.

Pour lui, dès que l’Italien a fait ses premiers pas sur le circuit, de nombreuses personnes ont compris qu’il allait faire une grande carrière.

« Je me souviens de Sinner quand il avait 14⁄ 15 ans et, déjà à cette époque, on parlait beau­coup de lui. On voyait qu’il ferait une grande carrière. Je ne suis pas surpris de le voir aujourd’hui à ce niveau : j’aime Jannik parce qu’il veut toujours s’améliorer. »

À ce jour, Novak Djokovic a joué huit fois contre Jannik Sinner. Les deux hommes sont à égalité (4−4) mais le Serbe reste sur trois défaites de suite.