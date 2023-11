Depuis qu’il est arrivé dans le sud de l’Espagne, à Malaga, pour disputer la Coupe Davis avec la Serbie, Novak Djokovic s’est énor­mé­ment exprimé et notam­ment au sujet d’un certain Rafael Nadal.

Et d’après le numéro 1 mondial, l’homme aux 14 Roland‐Garros, malgré les bles­sures et les absences, reste malgré tout le plus grand rival de sa carrière.

« Rafa Nadal reste toujours mon plus grand rival, quelle que soit la durée de son absence des courts. J’espère, pour le bien du monde du tennis, qu’il pourra jouer autant que possible, durant toute la saison. Je ne sais pas comment il va, mais d’après ce qu’il a dit, il est prêt à revenir et il le fera proba­ble­ment en Australie. Je n’imagine pas Nadal penser à autre chose qu’à gagner les plus grands tour­nois. Il va revenir avec l’envie de gagner d’autres tour­nois du Grand Chelem et d’être parmi les meilleurs du monde. Nous verrons bien ce qui se passera », a déclaré Djokovic au quoti­dien AS.