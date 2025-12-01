Alors que le tennis italien est actuel­le­ment au sommet, tous les spécia­listes vantent leur système de forma­tion basé sur une forte culture de club, qui sont majo­ri­tai­re­ment privés, et une densité forte de tour­nois sur le terri­toire pour permettre aux jeunes de très vite pouvoir se confronter au haut niveau.

Ce cock­tail explosif permet donc à l’Italie d’être présente en force dans le Top 100. C’est le constat que fait l’an­cien joueur, Paolo Bertolucci. En revanche, son raccourci concer­nant la France est un peu gratuit.

« Je pense que ce sont des moments, des cycles. Parfois, c’est du côté des hommes, parfois du côté des femmes. Il y a quelques années, nous avions une équipe très forte chez les femmes. Il y a des nations, comme la Suède autre­fois, qui ont complè­te­ment disparu de la scène mondiale. Puis il y a l’Espagne, qui a toujours produit des joueurs. Aujourd’hui, la France est en crise. Et main­te­nant, c’est à notre tour d’être au sommet du monde, alors profi­tons de ces années. »

Avec 14 joueurs fran­çais au sein du Top 100 mondial contre 8 pour les Transalpins, le mot « crise » semble peu approprié.





