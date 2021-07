Quels sont les critères pour définir le meilleur joueur de tous les temps ? On ne voudrait pas reprendre maladroi­te­ment la fameuse pub de Rolex, maisi la ques­tion taraude bon nombre de fans et de spécia­listes. Pour Pat Cash, le bilan des confron­ta­tions entre les trois « monstres » sera forcé­ment déterminant.

« Pour définir le GOAT, les tête‐à‐tête sont forcé­ment impor­tants. Si vous voulez être le plus grand joueur de tous les temps, vous devez avoir un bilan positif contre vos pairs », a déclaré l’Australien qui, si on suit sa logique, met Djokovic sur le haut du panier comparé à Nadal (30–28) et Federer (27–23).