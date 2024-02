Lors de son inter­view accordée à Tennis Legend, dans laquelle il a désigné le joueur le plus fou et la joueuse la plus jolie du circuit, Lucas Pouille a aussi abordé un sujet plus sérieux : celui du fameux GOAT (le plus grand joueur de tous les temps).

« Le plus grand, pour moi, c’est Djokovic. Dans le coeur des gens, je pense que c’est Federer, pour son aura, ce qu’il dégage, la classe qu’il a et le person­nage qu’il incarne. Mais à un moment, on parle du GOAT du tennis, on parle de résul­tats, de statis­tiques. Et pour moi, aujourd’hui, Djokovic est le plus grand joueur de tous les temps. Dans mon coeur, donc quand j’étais gamin, c’était plus Federer et Nadal parce que j’ai plus grandi avec eux au tout début. Mais ce que fait Novak aujourd’hui… Continuer d’évo­luer à ce niveau à cet âge‐là, c’est incroyable et admirable »