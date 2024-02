Naomi Osaka, battue par Danielle Collins au premier tour du WTA 500 d’Abu Dhabi (7−5, 6–0), a été inter­rogée par The National News sur la double lauréate de l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka, qu’elle trouve beau­coup plus détendue que par le passé.

« J’ai toujours eu l’im­pres­sion qu’elle était une joueuse que les autres ne voulaient pas vrai­ment affronter. La plus grande diffé­rence que j’ai vue depuis que je suis revenue sur le circuit, main­te­nant que n’ai plus mes écou­teurs (elle les gardait toujours et restait dans sa bulle avant sa pause pour donner nais­sance à son premier enfant, ndlr), c’est qu’elle a une énergie diffé­rente autour d’elle. Je la vois sourire davan­tage, c’est vrai­ment agréable et c’est vrai­ment cool à voir. »