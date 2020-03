Certains s’étonnent du silence de Roger Federer depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus. Or, est-il de son rôle à prendre la parole ? C’est un autre débat. En attendant et dans les coulisses du circuit, le Suisse a oeuvré afin que les bonnes décisions puissent être prises. C’est ce qu’a révélé Mark Knowles, ancien champion de double, sur les antennes de Tennis Channel : « Je pense que s’il y a une chose pour laquelle Federer, Nadal et Djokovic ne sont pas suffisamment reconnus, c’est leur implication dans chaque décision, ce qui est une bonne chose pour tout le monde. Ce sont les trois meilleurs joueurs de tous les temps et il sont toujours là pour régler les problèmes. »

L’ancien numéro 1 mondial de double, membre du conseil de l’ATP, a ensuite tenu à souligner l’importance jouée par le Bâlois dans les récentes décisions de suspension du circuit : « Après son opération au genou (droit), Federer aurait pu se dire : « Ok je vais être loin du circuit pendant un certain temps. » Cependant, il a été l’un des premiers à prendre contact avec nous (le conseil des joueurs) pour s’assurer que les bonnes décisions seraient prises.« De quoi faire taire certaines rumeurs sur son silence.