Lors de son inter­view accordée à DAZN, avant le début de l’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite (« Six Kings Slam », où il affron­tera en demi‐finales Holger Rune ou Carlos Alcaraz), Rafael Nadal a évoqué sa rela­tion avec ses deux plus grands rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic.

« Avec Roger, nous avons une rela­tion spéciale, mais avec Novak, c’est aussi le cas. C’est la façon dont je dois vivre le sport, en allant au‐delà des matchs, dans la vie il y a des choses bien plus impor­tantes que le tennis. En fin de compte, si vous avez une bonne rela­tion avec vos pairs, avec ceux qui vous entourent, il ne fait aucun doute que l’ex­pé­rience sera beau­coup plus satis­fai­sante. Le tennis est un sport très soli­taire, je pense qu’il est impor­tant de prendre soin de cet aspect », a déclaré la légende espa­gnole qui mettra un terme à sa carrière lors des phases finales de la Coupe Davis à Malaga du 19 au 24 novembre.