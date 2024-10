Après trois ans d’une colla­bo­ra­tion très fruc­tueuse (Roland‐Garros 2022, 2023, 2024, US Open 2022), Iga Swiatek et Tomasz Wiktorowski ont récem­ment décidé de se séparer. Le désor­mais ex‐coach de la numéro 1 mondiale est sorti du silence et a mis les choses au clair dans des propos recueillis par le média Przegląd Sportowy Onet.

« Il y a eu beau­coup de spécu­la­tions et d’in­si­nua­tions… Certainement trop, si l’on consi­dère que le message qui a été publié définit très préci­sé­ment notre déci­sion. Il suffit de le lire avec compré­hen­sion, et non avec l’in­ten­tion de cher­cher à faire sensa­tion. La fin de notre coopé­ra­tion s’est faite dans le respect des deux parties et aucune fake news n’y chan­gera rien. Je pense qu’en général, nous avons eu une très bonne rela­tion au sein de l’équipe. Pendant trois ans de coopé­ra­tion inten­sive, il est impos­sible d’éviter les situa­tions diffi­ciles, mais même dans ce cas, nous avons toujours trouvé un moyen de parvenir à un accord et de revenir sur la bonne voie. Iga et tout ce qui concerne la prépa­ra­tion d’une joueuse au plus haut niveau ont toujours été une prio­rité pour nous. C’était tout simple­ment une néces­sité. Nous n’avons jamais pris de déci­sions soudaines et surtout irréfléchies. »