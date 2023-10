Alors que Rafael Nadal multi­plie les séances d’en­traî­ne­ment ces dernières semaines avec pour objectif d’of­frir à ses fans une probable ultime saison au plus haut niveau, le site Sportskeeda a décidé de revenir sur un évène­ment marquant et déchi­rant de la vie et de la carrière de l’homme aux 14 Roland‐Garros : le divorce des ses parents en 2009.

Une triste nouvelle qu’il a apprise de la bouche de son père quelque heures seule­ment après son titre remporté à l’Open d’Australie. Un moment doulou­reux qu’il a raconté dans son livre « Rafa : My Story » publié en 2011.

« Lors de la première étape du long voyage de retour d’Australie, sur le vol de Melbourne à Dubaï, mon père m’a dit qu’il y avait des problèmes entre lui et ma mère à la maison. Heureusement qu’il a eu la déli­ca­tesse de ne pas me le dire quelques jours plus tôt, avant la finale, sinon je n’au­rais pas eu la force de me remettre de la demi‐finale contre Verdasco. Mais ce n’était qu’une infime conso­la­tion. La nouvelle m’a laissé abasourdi. Je n’ai pas parlé à mon père pendant le reste du voyage de retour. Mes parents étaient le pilier de ma vie et ce pilier s’est effondré. La conti­nuité à laquelle je tenais tant dans ma vie avait été coupée en deux, et l’ordre émotionnel dont je dépen­dais avait reçu un coup choquant. »