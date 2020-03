Dans un entretien accordé au site Internet de l’ATP, Milos Raonic donne ses conseils pour s’occuper pendant le confinement. Le Canadien conseille le film « Le talentueux M. Ripley » et de lire « Tuesdays with Morrie » de Mitch Albom. Et l’ancien joueur de Fabrice Santoro explique pourquoi il préconise la lecture, comme s’il effectuait une détox digitale : « Si vous regardez quelque chose sur un iPad, un ordinateur ou un téléphone, vous pouvez toujours être distrait par d’autres choses. Je range tous mes appareils électroniques loin de moi et quand je lis, je suis plus attentif que lorsque je regarde une émission de télévision où je peux continuer à l’écouter tout en regardant quelque chose de temps en temps sur mon téléphone. Avec un livre, il faut tout poser et y accorder plus d’attention. »