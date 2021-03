Alors que Novak Djokovic s’est emparé du record de plus grand nombre de semaines passées en tant que numéro un mondial, et que la bataille pour le record de titres du Grand Chelem fait plus rage que jamais entre les membres du Big 3, l’éternel débat sur le GOAT passionne tous les obser­va­teurs de tennis. Interrogé par nos confrères de la Presse, le cham­pion local Milos Raonic a lu aussi pu partager son avis. Mais plutôt que d’en choisir un seul, le Canadien préfère se réjouir de pouvoir encore les voir jouer.

« Ce n’est pas juste une ques­tion de victoires en tour­nois du Grand Chelem. Les semaines au premier rang comptent aussi, leurs résul­tats l’un contre l’autre aussi, tout comme les victoires en tour­nois Masters ou la domi­na­tion sur une surface ou un tournoi. Il y aura toujours un débat pour savoir qui est le plus grand de tous les temps, car ils ont tous de bons argu­ments. Je crois que nous sommes surtout chan­ceux de les voir jouer en même temps, dans la même géné­ra­tion, plutôt que de devoir comparer des joueurs qui ont joué à 20 ou 40 ans d’écart. Ils sont là, devant nous, et conti­nuent d’alimenter le débat par leurs exploits. »