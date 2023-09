Au cours du dernier épisode de son podcast, l’ex‐numéro 1 mondiale en double et ancienne de coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a imaginé l’état d’es­prit actuel de Novak Djokovic, vain­queur d’un 24e titre du Grand Chelem à 36 ans.

« Je pense que Roger et Rafa ont vrai­ment incarné le désir de gagner beau­coup, mais Novak est obses­sionnel et cela se voit. Djokovic veut augmenter ses chiffres car il sait qu’il ne sera pas aussi popu­laire que Roger et Rafa dans le monde. Je pense que j’ai raison de penser que Novak est le meilleur joueur du monde. C’est juste un fait. Je pense qu’il se dit : ‘oui, ils sont peut‐être plus popu­laires que moi, mais je serai toujours le plus grand et j’aurai toujours plus de records qu’eux’, donc il s’en moque et je l’ad­mire pour cela ».