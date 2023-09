Considéré comme le « roi des imita­tions » sur le circuit, Novak Djokovic a souvent pris pour cible son plus grand rival, Rafael Nadal. à Et croire une récente décla­ra­tion de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem au micro d’ESPN, l’Espagnol n’a pas souri très long­temps en voyant ces images…

« Au début de ma carrière, quand il me bottait le cul sur le court, il était d’ac­cord avec ça. Mais quand j’ai commencé à gagner quelques matchs, j’ai senti que l’énergie chan­geait un peu », a souligné Nole.

Novak Djokovic says Rafa Nadal stopped liking his imper­so­na­tions when he started winning against him :



“Early on in my career, when he was kicking my a** on court, he was ok with that. But when I started winning a few matches I felt like the energy shifted a bit. »



(via ESPN) pic.twitter.com/hvKcOhQolt