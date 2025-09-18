Arrivé à San Francisco pour participer à la 9e édition de la Laver Cup (compétition fondée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick), Carlos Alcaraz en a profité pour jouer au golf avec le maestro suisse.
Federer a partagé quelques photos de ce moment avec l’Espagnol, à qui il a adressé un message sur Instagram.
« Bienvenue à la Laver Cup 2025, Carlos Alcaraz. Beau travail sur le terrain de golf. J’espère que tu as pris tes raquettes de tennis », a plaisanté l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.
Une belle complicité entre les deux artistes !
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 08:12