Arrivé à San Francisco pour parti­ciper à la 9e édition de la Laver Cup (compé­ti­tion fondée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick), Carlos Alcaraz en a profité pour jouer au golf avec le maestro suisse.

Federer a partagé quelques photos de ce moment avec l’Espagnol, à qui il a adressé un message sur Instagram.

« Bienvenue à la Laver Cup 2025, Carlos Alcaraz. Beau travail sur le terrain de golf. J’espère que tu as pris tes raquettes de tennis », a plai­santé l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.

Une belle compli­cité entre les deux artistes !