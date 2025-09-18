AccueilATPRoger Federer à Carlos Alcaraz lors de leurs retrouvailles en Californie :...
Roger Federer à Carlos Alcaraz lors de leurs retrou­vailles en Californie : « J’espère que tu as pris tes raquettes de tennis ! »

Par Baptiste Mulatier

Arrivé à San Francisco pour parti­ciper à la 9e édition de la Laver Cup (compé­ti­tion fondée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick), Carlos Alcaraz en a profité pour jouer au golf avec le maestro suisse. 

Federer a partagé quelques photos de ce moment avec l’Espagnol, à qui il a adressé un message sur Instagram. 

« Bienvenue à la Laver Cup 2025, Carlos Alcaraz. Beau travail sur le terrain de golf. J’espère que tu as pris tes raquettes de tennis », a plai­santé l’homme aux 20 titres du Grand Chelem. 

Une belle compli­cité entre les deux artistes !

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 08:12

