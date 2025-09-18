Jack Draper ayant mis fin à sa saison en raison dune blessure au bras, l’Arabie Saoudite a dû lui trouver un remplaçant pour sa fameuse exhibition « 6 Kings Slam », qui mettra énormément d’argent en jeu (du 16 au 19 octobre).
Et alors que la « compétition » est censée réunir les six meilleurs joueurs au monde, Stefanos Tsitsipas, en grande difficulté ces derniers mois, a été choisi pour compléter la ligne de départ aux côtés de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Taylor Fritz et Alexander Zverev.
Stefanos Tsitsipas replaces Jack Draper in the Six Kings Slam.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 17, 2025
Full line‐up :
Jannik Sinner.
Carlos Alcaraz.
Novak Djokovic.
Taylor Fritz.
Alexander Zverev.
Stefanos Tsitsipas.
🇮🇹🇪🇸🇷🇸🇺🇸🇩🇪🇬🇷 pic.twitter.com/uVElNwNiyn
Tsitsipas peut au moins sauver sa saison d’un point de vue économique !
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 08:46