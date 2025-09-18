Accueil6 Kings SlamUn invité surprise aux côtés d'Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev et Fritz en...
Un invité surprise aux côtés d’Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev et Fritz en Arabie Saoudite !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Jack Draper ayant mis fin à sa saison en raison dune bles­sure au bras, l’Arabie Saoudite a dû lui trouver un rempla­çant pour sa fameuse exhi­bi­tion « 6 Kings Slam », qui mettra énor­mé­ment d’argent en jeu (du 16 au 19 octobre). 

Et alors que la « compé­ti­tion » est censée réunir les six meilleurs joueurs au monde, Stefanos Tsitsipas, en grande diffi­culté ces derniers mois, a été choisi pour compléter la ligne de départ aux côtés de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Taylor Fritz et Alexander Zverev. 

Tsitsipas peut au moins sauver sa saison d’un point de vue économique !

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 08:46

