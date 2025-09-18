Jack Draper ayant mis fin à sa saison en raison dune bles­sure au bras, l’Arabie Saoudite a dû lui trouver un rempla­çant pour sa fameuse exhi­bi­tion « 6 Kings Slam », qui mettra énor­mé­ment d’argent en jeu (du 16 au 19 octobre).

Et alors que la « compé­ti­tion » est censée réunir les six meilleurs joueurs au monde, Stefanos Tsitsipas, en grande diffi­culté ces derniers mois, a été choisi pour compléter la ligne de départ aux côtés de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Taylor Fritz et Alexander Zverev.

Stefanos Tsitsipas replaces Jack Draper in the Six Kings Slam.



Full line‐up :



Jannik Sinner.



Carlos Alcaraz.



Novak Djokovic.



Taylor Fritz.



Alexander Zverev.



Stefanos Tsitsipas.



🇮🇹🇪🇸🇷🇸🇺🇸🇩🇪🇬🇷 pic.twitter.com/uVElNwNiyn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 17, 2025

Tsitsipas peut au moins sauver sa saison d’un point de vue économique !