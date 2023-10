Lors de son passage sur le podcast de l’ATP, Roger Federer, après avoir décor­tiqué le jeu du phéno­mène Carlos Alcaraz, a égale­ment été inter­rogé sur Rafael Nadal. Et lors­qu’on lui a demandé si affronter son rival et ami lui manquait, le Suisse n’a pas hésité long­temps avant de répondre.

« Je n’y ai pas pensé, pour être honnête, si Rafa me manque. Pas vrai­ment en fait. Je suis peut‐être plus heureux de ne pas jouer, juste content de ne pas être dans un match diffi­cile où vous devez affronter l’un des plus grands sur le court central. C’est éprou­vant pour les nerfs. Je l’ai vécu si souvent que c’est bien de ne plus être confronté à cela », a déclaré Roger qui s’est incliné 24 fois en 40 confron­ta­tions face à Rafa.