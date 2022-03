Entraîneur de Rafael Nadal avec Carlos Moya et Marc Lopez, Francis Roig a évoqué l’ac­tua­lité de son poulain pour la « Radio Nacional de España ». Il a notam­ment donné son avis sur la fameuse course au GOAT, dans laquelle le Majorquin a pris un peu d’avance sur ses deux grands rivaux avec ce 21e titre en Grand Chelem acquis en Australie.

« Il y a deux mois, je vous aurais dit que Rafa avait la vie très dure. Mais pour l’ins­tant, je dirais que c’est du 50–50 avec Novak. La situa­tion de Roger est très diffi­cile, car il a été absent pendant long­temps et il est plus âgé. Nous savons que Novak a un peut‐être peu plus de temps devant lui que Rafa. Nous verrons ce qui se passe, ce serait très bien si Rafa pouvait obtenir ce prochain Roland Garros. Djokovic a le problème de ne pas avoir été vacciné, ce qui est très respec­table. Le test pour lui sera quand il ne pourra plus jouer de Grand Chelem. Pour l’ins­tant, il ne peut pas jouer aux États‐Unis, une tournée qu’il a toujours aimée. Peut‐être qu’il attend le chan­ge­ment de règle, je ne sais pas. Ce sera sa déci­sion et il devra bien l’éva­luer ».