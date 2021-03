‘Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better’ (ndlr : Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux.) Cette cita­tion tatouée sur le bras gauche de Stan Wawrinka et devenue célèbre pour­rait convenir à quelques joueurs sur le circuit, à commencer par l’infatigable Dominic Thiem. Formaté et façonné par Gunter Bresnik, l’Autrichien est un acharné de travail depuis tout petit.

Récemment, Andrey Rublev s’est entraîné à plusieurs reprises avec le tenant du titre de l’US Open et il n’a pas été déçu du voyage : « Dominic est géné­ra­le­ment un gars gentil, cool et très simple. C’est toujours un plaisir de s’en­traîner avec lui car il travaille dur. Les entraî­ne­ments sont vrai­ment intenses, et peu importe ce qu’il ressent, qu’il soit d’hu­meur ou non, il essaiera toujours et parta­gera son énergie. Par consé­quent, nous nous respec­tons mutuel­le­ment sur le plan professionnel. »