Lors d’une inter­view accordée à The National News, Andrey Rublev a estimé que Rafael Nadal n’avait sans doute pas aban­donné l’idée de rattraper Novak Djokovic, qui compte désor­mais deux longueurs d’avance sur l’Espagnol au nombre de titres en Grand Chelem (24 contre 22).

« Je ne suis pas surpris car je pense que lui et Novak sont des joueurs qui jouent pour laisser une trace dans l’his­toire du tennis. Tant que Novak jouera encore, je pense que Rafa essaiera jusqu’à la fin de jouer et de gagner des tour­nois du Grand Chelem. Il en va de même pour Novak. Si Rafa continue à jouer et à gagner à son retour, il est certain que Novak conti­nuera aussi à jouer jusqu’à la fin. »