Interrogé par le site de l’ATP sur une éven­tuelle riva­lité nais­sante avec Carlos Alcaraz, Holger Rune estime même qu’elle serait essen­tielle pour progresser et ainsi devenir un meilleur joueur. Comme ses illustres aînés.

« Je suis excité, j’es­père que ce sera comme Federer et Nadal, ça pour­rait être génial, c’est ce que nous recher­chons pour être les plus grands joueurs de tous les temps et être les meilleurs joueurs que nous pouvons être. Pour ma part, j’es­saie simple­ment de réaliser mon poten­tiel et d’être aussi bon que possible tous les jours et de m’amé­liorer d’un pour cent chaque fois que je monte sur le terrain d’entraînement. »