S’il est aujourd’hui 13e mondial, à seule­ment 21 ans, Holger Rune peine à répondre aux grandes attentes placées en lui après son titre à Bercy il y a deux ans. Et surtout, il ne parvient pas encore à satis­faire ses propres ambi­tions, forcé­ment très élevées.

Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, le jeune danois fait son auto­cri­tique avec beau­coup d’honnêteté.

« J’ai toujours cru en moi, mais depuis un an et demi, je n’ai pas fait les efforts néces­saires. Maintenant que j’y mets du mien, j’es­père que les récom­penses vien­dront. Sans le tennis, la forme physique et le mental sur lesquels nous travaillons, cela n’ar­ri­vera pas. Tout le monde peut dire qu’il veut gagner un Grand Chelem, mais il faut y mettre les moyens. »