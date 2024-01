Englué dans une dange­reuse crise de résul­tats depuis plusieurs mois, Diego Schwartzman, 111e joueur mondial, s’est incliné dès le premier tour des quali­fi­ca­tions pour l’Open d’Australie. Un résultat d’au­tant plus déce­vant pour l’Argentin qu’il met fin à une très belle série de 36 tour­nois du Grand Chelem disputés dans le tableau principal.

Sur son compte Instagram, l’an­cien 8e joueur mondial a fait part de sa décep­tion tout en se proje­tant déjà sur la tournée sud‐américaine sur terre battue en février qui passe par chez lui.

« Je sors d’une série de 36 tour­nois du Grand Chelem dans le tableau prin­cipal… c’est diffi­cile de rentrer rapi­de­ment chez soi après une si belle série. Le tennis m’a donné trop de choses que je n’au­rais jamais pu imaginer et cette série en fait partie. Les années me permettent d’ap­pré­cier un tel accom­plis­se­ment et de ne rien me repro­cher. De retour à la maison, je me prépare pour les plus beaux tour­nois de l’année à Cordoba et Buenos Aires. C’est parti. »