Visiblement les déclaration Dominc Thiem ont ouvert une brèche. Dans un Instagram live, le joueur argentin Diego Schwartzman a abordé plusieurs sujets notamment celui lié aux dernières mesures prises par les joueurs : « On a un groupe WhatsApp, où l’on discute librement de tous les sujets. Je m’y suis exprimé et j’ai expliqué que je trouvais pas normal que seulement 150 joueurs pouvaient vivre du tennis. Je pense que le tennis est mal géré et que ce ne devrait pas être à nous de trouver les solutions. Selon moi, les tournois du Grand Chelem génèrent des millions et ils devraient être plus impliqués dans cette réflexion autour de la rémunération des joueurs les moins bien classés. »

Un raisonnement qui a du mal à passerquand même quand on sait les derniers efforts produits dans ce sens par l’Open d’Australie, l’US Open, Roland-Garros et Wimbledon. Visiblement dans un sport individuel, les champions ont bien du mal à penser qu’il faille de temps en temps mettre la main au portefeuille.