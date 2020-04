La joueuse belge a vécu une drôle d’aventure. Voulant s’oxygéner lors de ce confinement elle a entrepris un petit trajet en vélo, mais passant par des petites routes, elle s’est retrouvée sans le savoir aux Pays-Bas : « J’ai mis un itinéraire au hasard sur le GPS et ne me suis pas rendu compte que j’étais entré aux Pays-Bas. Quand je l’ai réalisé, j’ai immédiatement pris le chemin le plus court pour rentrer en Belgique mais la police est arrivée et j’ai été arrêtée comme si j’étais un criminel. Quand la police me verbalisait une amie à moi est passée sans être verbalisée, je n’ai pas trouvé ça très logique »