Quand on dit que la vie d’un joueur de tennis profes­sionnel est loin d’être un long fleuve paisible, notam­ment d’un point de vue finan­cier, c’est tout sauf une légende. Et ce n’est pas le Français Terence Atmane qui dira le contraire

Dans une vidéo tournée par nos confrères de Tennis Legend lors du cham­pionnat de France des inter­clubs, l’ac­tuel 158e mondial a révélé avoir dépensé pas moins de 200 000 euros pour son staff sur l’en­semble de la saison 2024 alors qu’il a empoché, selon sa fiche ATP, 411 817 euros de prize money, auquel il faut évidem­ment enlever les diffé­rentes taxes et autres impôts.

À noter qu’il dépense égale­ment entre 8 000 et 10 000 euros par an rien que pour la pose de ses cordages.

- Terence Atmane : « Pour les poses cordage, je dirais à peu près 8000€, 8000 – 10000€.

- Constant Lestienne : « En général, on va dire 15 raquettes par semaine à 20 balles la pose. 15 x 20, ça fait 300.

- Franck Paque (Le président) : Dans les tour­nois, vous payez ?

« J’ai fait mes comptes, car moi j’ai mon coach qui se déplace avec moi toutes les semaines, plus un prépa­ra­teur physique sur les gros tour­nois, plus les semaines d’en­traî­ne­ment où je payais tout, plus deux ou trois Masters 1000 où je suis allé loin avec une chambre d’hôtel qui coûte cher, ce qui fait 7–8000 euros de frais d’hôtel sur la semaine, donc sur l’année, j’ai dépensé 200 000 euros pour mon staff. »