Retraité depuis 2014 après une carrière très hono­rable (3e mondial, vain­queur de 21 titres dont le Masters), Nikolay Davydenko se fait plutôt discret dans les médias.

Mais après avoir ressorti sa raquette pour disputer un match exhi­bi­tion à l’oc­ca­sion de la fin de carrière de sa compa­triote, Elena Vesnina, le Russe de 43 ans s’est exprimé avec beau­coup de fran­chise, notam­ment au sujet du fameux débat sur l’éga­lité sala­riale entre les hommes et les femmes. Des propos rapportés par Match TV.

« Dans les tour­nois de caté­gorie 250, 500, 1000, c’est possible. Mais quand on parle de tour­nois du Grand Chelem… Vous ne jouez pas des matchs en cinq sets. Serena Williams a remporté les Grands Chelems, perdant seule­ment 10 jeux au cours du tournoi. Elle gagnait 6–0, 6–1, 6–2 sans même trans­pirer ni se sentir stressée. Et les hommes perdent 10 jeux rien que sur le premier match, il faut se battre. Il arrive que vous jouiez un cinq sets au premier tour, puis vous perdez. Les joueurs de tennis mascu­lins travaillent trois fois plus que les joueuses de tennis, notam­ment lors des tour­nois du Grand Chelem. Il est donc injuste de les payer de manière égalitaire. »