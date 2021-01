Dans un entretien accordé au quotidien argentin La Nacion, l’Argentin Diego Schwartzman s’est confié sur les moments de solitude que peut ressentir un joueur de tennis professionnel tout au long de sa carrière.

« Plus que l’égoïsme, il y a de la solitude dans le tennis. Dans tous les domaines, vous voulez être meilleur que les autres : c’est une compétition. Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est de l’égoïsme de vouloir battre le gars en face de vous, mais on s’en rapproche. Quand j’étais très jeune, je me suis senti seul : tout le temps, vous avez besoin de l’autre, mais vous devez vivre sans que quelqu’un vous écrive, sans qu’on vous appelle ou vous demande comment vous allez. Vous commencez à vous enfermer dans un monde de joies et de déceptions. J’ai manqué des anniversaires, des fêtes, mais cela fait partie du sport de haut niveau. Il faut être très fort mentalement. Quand les choses vont bien, c’est beaucoup plus facile. Mais cela peut se compliquer si les performances ne suivent pas. »