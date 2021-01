Plusieurs joueurs agissent contre les dis­cri­mi­na­tions ces der­niers temps dans le monde du ten­nis. Dans un entre­tien accor­dé à La Nación, Diego Schwartzman a évo­qué son cas per­son­nel mais aus­si le sujet de l’ho­mo­sexua­li­té dans le sport de haut niveau.

« Je ne peux pas le com­prendre (le racisme, la dis­cri­mi­na­tion). Il se peut aus­si que cela génère quelque chose de plus fort pour moi à cause du har­cè­le­ment que j’ai subi à un cer­tain moment, en rai­son de ma taille. Je ne com­prends pas vrai­ment pour­quoi cer­tains agissent ain­si. Il y a aus­si des sports dans les­quels on com­mence à se deman­der s’il y a des joueurs homo­sexuels ou non, et la véri­té est que ce n’est pas impor­tant. Et s’il y a un joueur gay dans le ves­tiaire, que se passe‐t‐il ? Rien du tout, il n’y a pas de pro­blème ! », a assu­ré l’Argentin.