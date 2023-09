Qui a fait quoi ?

Difficile de le savoir exac­te­ment mais la femme de Mark Philippoussis a décidé de commu­ni­quer et ceci afin de protéger son « homme » suite à sa fin de colla­bo­ra­tion avec Stefanos Tsitsipas.

« Je ne fais jamais ça mais je me devais d’éclaircir ce point car c’est abso­lu­ment faux ! Leur colla­bo­ra­tion a toujours été censée se terminer après l’US Open ! C’était leur accord depuis le début ! Mark n’a pas été licencié et ne l’a jamais été par le passé. Nous aimons et respec­tons la famille Tsitsipas et nous leur souhai­tons que le meilleur. »