Depuis son retour de gros­sesse, Elina Svitolina aura obtenu des résul­tats impres­sion­nants en Grand Chelem : un quart de finale à Roland‐Garros, une demi‐finale à Wimbledon et un 3e tour à l’US Open, où Jessica Pegula l’a battue en trois sets ce samedi : 6–4, 4–6, 6–2, en 1h52. A la fin du tournoi, l’Ukrainienne sera environ 25e au clas­se­ment WTA.

« Pour être honnête, mon objectif quand j’ai commencé à jouer en mars était d’en­trer dans le top 100 (sourire). Je suis bien sûr satis­faite des matchs que j’ai joués. Il y a des matches qui m’ont déçue, bien sûr, et j’au­rais aimé mieux jouer, comme la demi‐finale de Wimbledon. Aujourd’hui, la situa­tion est un peu diffé­rente. Physiquement, je n’ai pas pu pousser plus loin. Encore une fois, à Washington contre Jessica, le match était plus serré. J’aurais aimé pouvoir mieux jouer dans certains jeux. Mais en fin de compte, je ne m’at­ten­dais pas non plus à un niveau aussi élevé à Wimbledon. J’ai aussi été très solide à Roland‐Garros. En général, je suis très heureuse des tour­nois que j’ai joués et de la saison, je suis proche du top 20, de revenir. Oui, j’en retire beau­coup de positif. »