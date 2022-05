Gilles Simon profite de sa dernière saison pour décou­vrir de nouveaux lieux. Il ajuste son calen­drier en fonc­tion de ses désirs, sans se mettre de pres­sion. Dans une inter­view accordée à Tennis.net, après avoir annoncé sa retraite pour la fin de l’année, le Niçois a raconté une anec­dote qui illustre bien sa nouvelle mentalité.

« Récemment, j’ai joué au Challenger de Barletta. Ce tournoi se dérou­lait la même semaine que le Masters de Monte‐Carlo. Là‐bas, certains joueurs fran­çais m’ont demandé pour­quoi je n’avais pas essayé de parti­ciper au tournoi de Monte‐Carlo, beau­coup plus relevé, ce à quoi j’ai répondu que j’avais déjà joué ce tournoi 15 fois et que j’étais vrai­ment heureux d’être à Barletta pour la première fois : Oui, il y a du vent, la qualité des courts laisse à désirer et l’or­ga­ni­sa­tion corres­pond à tous les clichés italiens. Mais j’étais simple­ment content d’être à Barletta avec les garçons. En tant que joueur de tennis, tu vas dans de nombreux endroits fantas­tiques, mais chaque année. J’aime ce nouveau chan­ge­ment et j’ai­me­rais peut‐être comprendre pour­quoi les joueurs se plaignent d’un tournoi comme celui de Barletta depuis 25 ans », a souri Gilles Simon.