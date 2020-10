On poursuit notre série de petites pépites extraites du livre de Gilles Simon : « Ce sport qui rend fou », publié chez Flammarion et qui sera disponible le 28 Octobre.

Il existe beaucoup de littérature sur le tennis, mais cet ouvrage va marquer les esprits. On conseille à tous les fans de se le procurer et de le « dévorer ».

Hier, nous avions choisi un passage du chapitre 2 : le Mythe Federer.

Aujourd’hui, on se tourne vers Rafael Nadal que Gillou apprécie particulièrement. Tout le long de l’ouvrage, il explique le phénomène et il en fait le contre-exemple de Roger Federer.

Tout peut se résumer dans l’extrait que nous avons choisi pour illustrer cela : « On a même fait courir des rumeurs de dopage sur son compte…Nadal ne rentre pas dans le cadre, on a du mal à concevoir que, sur le plan du jeu, Rafa puisse être meilleur que Roger. D’ailleurs, je souligne ici qu’on ne parle jamais du physique de Federer, qui n’a pas grand-chose à envier à celui de Nadal. Qu’il enchaîne des cinq sets à 35 ans comme ce qu’il a fait en Australie en 2017,c’est extraordinaire. Mais personne n’a relevé ce point. Il a gagné en faisant des demi-volées et en volant sur le terrain, c’était tout simplement prodigieux »