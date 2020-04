Dans les colonnes du journal L’Equipe, Vincent Stavaux, ancien agent de Marin Cilic, s’exprime sur le conseil des joueurs qui selon lui manque de communication « auprès des joueurs » qu’il est censé représenter. L’agent belge se montre très dur envers Vasek Pospisil qui a pris beaucoup d’importance depuis plusieurs mois au sein du conseil des joueurs : « Je suis choqué qu’on donne autant d’importance dans les médias à un garçon comme Vasek Pospisil, qui sort de nulle part pour être porte-parole. Mais qui est-il pour représenter tous les joueurs ? A ce conseil des joueurs, on pourrait aussi demander des comptes sur la manière dont il a présenté les choses sur le choix d’avocats canadiens en forçant les joueurs et en travestissant la réalité. Ils signaient soi-disant une pétition pour avoir plus d’argent (des tournois du Grand Chelem), mais c’était en fait une signature pour être représentés par ce cabinet d’affaires. Et on en est nulle part car les Grands Chelems ne négocieront jamais car ils n’en ont aucune obligation.« Des mots forts qui risquent de susciter de nombreuses réactions, notamment de l’intéressé lui-même.