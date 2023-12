Lors de sa confé­rence de presse avant le coup d’en­voie de l’United Cup, Taylor Fritz a encore insisté sur le fait qu’il fallait s’at­tendre à la possi­bi­lité de voir la créa­tion d’un autre circuit pro par l’Arabie Saoudite comme cela est le cas dans le golf.

« Oui, il y a des discus­sions. Si cela se produit, je pense que le plus grand point d’in­ter­ro­ga­tion sera de savoir si l’on parti­cipe à ce circuit, si l’on peut encore jouer des tour­nois du Grand Chelem ou non. Je pense que ce sera un gros problème. Vous savez, nous verrons ce qui se passera. Je ne peux pas vrai­ment dire si c’est une bonne chose ou non tant que l’on n’a pas vu comment ils struc­tu­re­ront le circuit. Je pense que le circuit actuel pour­rait être amélioré à bien des égards. Je suppose qu’il faudra attendre de voir si une tournée diffé­rente se met en place, si, je suppose, ils l’amé­liorent ou s’ils l’amé­liorent pour les joueurs »