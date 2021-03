« Pour être honnête, le tennis n’est pas le sport le plus eco‐friendly. On est un grand sport, et bien qu’on produise encore beau­coup trop de déchets, on peut aider, grâce à notre influence, à montrer l’exemple et à lancer des initia­tives », aler­tait Dominic Thiem il y a quelques semaines. L’Autrichien a réci­divé ce samedi dans sa story Instagram en portant un pull mettant en avant la planète Terre avec un arbre au milieu. Il a accom­pagné sa photo d’un message fort : « NO PLANET B ». Un slogan bien connu des écolo­gistes pour faire comprendre qu’il n’y aura pas de retour en arrière si les dégâts deve­naient trop importants…

Don’t mess up the planet or Domi will mess you up pic.twitter.com/4xja1TyBUG — Skihippy is thawing (@skihippy) March 13, 2021