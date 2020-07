Dominic Thiem fait partie des joueurs en première ligne pour les différentes exhibitions en Europe. L’Autrichien, qui la sienne à Kitzbühel, a été interrogé par Tiroler Tageszeitung où il revient d’abord sur son quotidien après l’Adria Tour de Belgrade : « Après l’Adria Tour de Belgrade, j’ai été testé quotidiennement pendant dix jours jusqu’à la fin de la période d’incubation. »

Le numéro 3 mondial, qui prend la défense de Novak Djokovic et Alexander Zverev qui ont été violemment critiqués, s’est attaqué à Nick Kyrgios. Ce dernier n’a pas manqué d’égratigner aussi bien l’Allemand et le Serbe sur les réseaux sociaux et ça n’a pas plu au protégé de Nicolas Massu : « Kyrgios lui-même a dit beaucoup de bêtises. Je ne comprends pas pourquoi il s’implique autant dans tout ça. Il serait bon qu’il accepte d’abord ses erreurs plutôt que de critiquer les autres. »