Consultant de luxe ce week‐end pour Eurosport, Dominic Thiem est emballé par la pers­pec­tive d’as­sister à la finale dames : « C’est une finale de rêve et il y a eu beau­coup de bons matchs. J’espère que ce duel inédit sera l’apo­théose du tournoi. Leylah a eu des matchs diffi­ciles et elle était à terre mais elle a toujours su se relever. Pour Emma, c’est très diffé­rent, elle a traversé le tableau, elle n’a quand même pas encore perdu de set. Il y a une nouvelle géné­ra­tion qui arrive dans le tennis féminin comme dans le tennis masculin, c’est très exci­tant toutes ses nouveautés. Souvent on m’a affublé du titre de membre de la Next Gen, c’était dur à porter, je suis vrai­ment content que ce ne soit plus le cas »