Dominic Thiem a beau avoir ouvert son comp­teur de Grand Chelem l’année dernière en renver­sant Alexander Zverev à l’US Open, il n’en oublie pas pour autant sa grande obses­sion : Roland‐Garros. Malgré sa pres­ta­tion en demi‐teinte à l’Open d’Australie (défaite en 8èmes de finale face à Grigor Dimitrov), l’Autrichien a réaf­firmé toute sa déter­mi­na­tion à l’idée de soulever de cette saison la Coupe des Mousquetaires, lors d’un entre­tien accordé à Laureus suite à sa nomi­na­tion en tant que « révé­la­tion mascu­line de l’année ».

« C’est de loin le tournoi où j’ai eu les meilleurs résul­tats dans le passé. Et il y a long­temps, j’ai joué la finale de l’épreuve junior il y a dix ans, à 18 et 19 ans. Donc, après avoir remporté ce premier titre du Grand Chelem (à l’US Open 2020), c’est main­te­nant mon plus grand objectif et quelque chose que je veux vrai­ment atteindre. Mais en même temps, je sais que tout doit fonc­tionner à 100%, sinon je n’y n’ar­ri­verai pas. »

Et pour cela, il devra d’abord renverser le maître des lieux, un certain Rafael Nadal. « Ce qu’il a fait dans ce tournoi est proba­ble­ment l’une des plus grandes réali­sa­tions de l’his­toire du sport, et je suppose que ce n’est pas encore fini. Je pense que l’année dernière, il avait déjà 34 ans et il a proba­ble­ment joué l’un de ses meilleurs tour­nois, il est donc défi­ni­ti­ve­ment le gars à battre. Le battre sur le court central de Roland Garros serait l’un des plus grands défis du sport, alors j’ado­re­rais le faire tant qu’il est encore actif. »