Dans un entre­tien accor­dé au site de l’ATP, Frances Tiafoe s’est confié sur son année 2020 man­quée. Décevant, l’Américain a per­du plus de 30 places au clas­se­ment avant de prendre conscience, avec l’ar­rêt des com­pé­ti­tions, qu’il vou­lait impé­ra­ti­ve­ment deve­nir le meilleur joueur de ten­nis possible.

« La pan­dé­mie a pro­ba­ble­ment été la meilleure chose qui me soit arri­vée dans ma car­rière, si nous vou­lons être francs. J’étais dans une mau­vaise période avant la pan­dé­mie. Je suis moti­vé et prêt à faire de grandes choses en 2021. Je suis jeune, mais je me sens comme un vété­ran. Je suis sur le cir­cuit depuis un moment et à 23 ans, je connais tout le monde. Cela ne se voit peut‐être pas, mais j’ai vrai­ment changé. »