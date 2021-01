Malgré leur vie de rêve, à enchaî­ner les tour­nois d’un bout à l’autre du monde, dif­fi­cile pour un joueur pro­fes­sion­nel de sup­por­ter le quo­ti­dien du cir­cuit sans amis sur les­quels s’ap­puyer. Lors des com­pé­ti­tions, des entraî­ne­ments, ou même en‐dehors… Et cela tombe bien, c’est exac­te­ment le sujet d’une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Tennis TV.

Sans sur­prise, on apprend ain­si que la plu­part des meilleurs joueurs du monde éprouvent plus d’af­fi­ni­tés envers leurs com­pa­triotes, comme Rafa avec Marc Lopez ou encore Nole et Filip Krajinovic. Mais cer­taines ami­tiés s’a­vèrent plus inat­ten­dues. Par exemple, Sascha Zverev qui n’hé­site pas à choi­sir le Brésilien Marcelo Melo, ou encore Nishikori et notre Gaël natio­nal. Difficile pour­tant d’i­ma­gi­ner plus dif­fé­rent que la Monf’ et le pla­cide Japonais…

On vous laisse profiter.